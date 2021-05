Mais uma morte e 158 casos em Portugal em 24 horas. Há mais nove internados

Fuga de gás retardou vacinações no Multiúsos de Guimarães

Registaram-se mais 158 casos de covid-19 em Portugal nas últimas 24 horas, de acordo com o boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS). O relatório desta segunda-feira (10 de maio) indica também que morreu mais uma pessoa devido à infeção por SARS-CoV-2.

Estão internados mais nove doentes, são, no total, 277. Há agora 73 pessoas hospitalizadas em em unidades de cuidados intensivos (menos uma em relação ao dia de ontem).

O índice de transmissibilidade, o chamado R(t) mantém-se em 0,92 a nível nacional e recua para 0,91 no continente.

A incidência do SARS-CoV-2 no país a 14 dias continua a descer, situando-se agora em 53,8 casos por 100 mil habitantes em todo o território nacional e 51,4 infetados por 100 mil habitantes no continente.

Dois parâmetros da matriz de risco, na qual Portugal mantém-se na zona verde.

© DGS

Lisboa e Vale do Tejo registou a única morte por covid-19 em 24 horas e reportou 34 novos casos da doença.

É, no entanto, a região Norte aquela que continua a ter o maior número de novas infeções (70).

Dos restantes casos confirmados entre domingo e esta segunda-feira, 16 foram registados na região Centro, nove no Alentejo, oito no Algarve, 16 nos Açores e cinco na Madeira.

© DGS

O relatório da DGS indica também que há mais 368 pessoas que recuperaram da doença, elevando para 800 645 o número total de recuperados. Há, por isso, menos 211 casos ativos da infeção pelo novo coronavírus, são, no total, 22 102.

Desde o início da pandemia, foram confirmados 839 740 casos de covid-19 e 16 993 óbitos.

Há, no entanto, mais 813 contactos em vigilância pelas autoridades de saúde, que agora são 21 074.

Esta segunda-feira, a Fundação Calouste Gulbenkian anunciou que o projeto das Unidades Móveis de Vacinação contra a covid-19, iniciado no Norte, estende-se agora ao resto do país para chegar mais depressa a pessoas com menor acesso aos circuitos de vacinação.

Depois de uma fase piloto na região Norte, o projeto da Fundação Calouste Gulbenkian, realizado em parceria com o Ministério da Saúde, é alargado agora ao Alentejo, Algarve, Lisboa e Vale do Tejo e Centro, refere em comunicado a instituição.

Alemanha autoriza vacina da Johnson & Johnson a menores de 60 anos

Na Europa, a Alemanha decidiu administrar a vacina da Johnson & Johnson (J&J) a todos os adultos sem restrições de idade. O país recomenda a vacina da Janssen, do grupo J&J, a partir dos 60 anos, mas permitirá o seu uso em pessoas abaixo desta idade após consulta médica e decisão pessoal.

Esta é uma medida semelhante à que foi tomada em relação à vacina da AstraZeneca, outro medicamento em que foram relatados coágulos sanguíneos como efeitos colaterais "muito raros".

De referir que em Portugal a vacina da Janssen é recomendada a pessoas com mais de 50 anos. No entanto, menores de 50 que queiram tomar o fármaco só têm de dar consentimento.

"As pessoas com menos de 50 anos de idade, que assim o desejem podem ser vacinadas com a vacina da Janssen, desde que sejam devidamente informadas sobre os benefícios e os riscos, e que concedam expressamente o seu consentimento informado", refere a norma da DGS.

Já na Noruega, um comité de especialistas anunciou hoje que está contra a autorização da administração das vacinas contra a covid-19 da AstraZeneca e da Johnson & Johnson, devido ao risco de efeitos secundários graves, embora raros.

Mais de 158 milhões de casos de covid-19 em todo o mundo

A nível mundial, a pandemia já matou 3 294 812 pessoas, desde o final de dezembro de 2019, segundo um levantamento realizado pela AFP, com base em fontes oficiais.

Mais de 158 221 430 casos de infeção foram oficialmente diagnosticados desde o início da pandemia.

Os Estados Unidos são o país mais afetado em termos de mortes e casos, com 581 755 óbitos em 32 707 993 diagnósticos de covid-19, de acordo com os dados da Universidade Johns Hopkins.