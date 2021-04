Mais duas mortes e 501 casos nas últimas 24 horas

O boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS) indica que Portugal registou, nas últimas 24 horas, 501 novos casos de covid-19. O relatório desta quinta-feira (15 de abril) dá também conta de mais duas mortes devido à infeção por SARS-CoV-2.

Há agora 423 doentes internados (menos 24 face ao dia anterior), dos quais 109 em unidades de cuidados intensivos (menos sete).

Dados atualizados sobre a evolução da pandemia em Portugal no dia em que o Governo define, em Conselho de Ministros, as medidas a adotar para a terceira fase do desconfinamento, que está prevista arrancar na próxima segunda-feira (19 de abril).

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Marcelo pede "mais um esforço" aos portugueses

No debate parlamentar sobre a prorrogação do estado de emergência, na quarta-feira, o ministro da Administração Interna deixou antever que poderá haver um tratamento diferenciado para os concelhos com um maior índice de transmissibilidade nas medidas a adotar no Conselho de Ministros desta quinta-feira.

"Com base em toda a informação científica disponível até ao último momento, o Governo não deixará de adotar um justo equilíbrio entre a vontade e necessidade de desconfinamento e a absoluta determinação de medidas restritivas ou de eventual pausa e suspensão no processo de reabertura onde tal seja necessário", disse Eduardo Cabrita.

Depois da aprovação do 15ª estado de emergência, no âmbito da pandemia, o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, pediu "mais um esforço" aos portugueses. "Hoje quero sobretudo pedir-vos ainda mais um esforço, para tornar impossível o termos de voltar atrás, para que o estado de emergência caminhe para o fim, para que o desconfinamento possa prosseguir sempre com a segurança de que o calendário das restrições e os confinamentos locais, se necessários, garantam um verão e um outono diferentes."

As medidas previstas a partir de segunda-feira

Na próxima segunda-feira está previsto, por exemplo, o regresso das aulas presenciais no ensino secundário e no superior, reabertura de todas as lojas e centros comerciais, bem como de cinemas, teatros, auditórios e salas de espetáculos.

Deverão também reabrir os restaurantes, cafés e pastelarias, embora com um máximo de quatro pessoas nas mesas no seu interior ou seis, por mesa, em esplanadas. Estarão abertos até às 22:00 durante a semana ou 13:00 ao fim de semana e feriados.

As Lojas do Cidadão deverão abrir com atendimento presencial por marcação, regressam as modalidades desportivas de médio risco e a atividade física ao ar livre até seis pessoas e os ginásios sem aulas de grupo.

O plano prevê ainda a realização de eventos exteriores com diminuição de lotação e casamentos e batizados com 25% da respetiva capacidade de acolhimento.

Bruxelas pede ao regulador europeu para rever dados da vacina da AstraZeneca

Enquanto Portugal aguarda para saber se o desconfinamento vai avançar como estava previsto, a presidente da Comissão Europeia garantiu que "as vacinas vão continuar a ganhar ritmo, uma vez que as entregas estão a acelerar na União Europeia".

Uma mensagem que Ursula von der Leyen transmitiu para assinalar o momento em que foi imunizada com a primeira dose da vacina contra a covid-19.

"Depois de termos passado as 100 milhões de vacinas [administradas] na UE, estou muito satisfeita por ter recebido hoje a minha primeira dose contra a covid-19", escreveu Ursula von der Leyen, numa publicação na rede social Twitter, sem especificar qual o fármaco administrado.

After we passed 100 million vaccinations in the EU, I"m very glad I got my first shot of #COVID19 vaccine today.



Vaccinations will further gather pace, as deliveries are accelerating in the EU.



The swifter we vaccinate, the sooner we can control the pandemic. #StrongerTogether pic.twitter.com/ZmbjlmFOn4 - Ursula von der Leyen (@vonderleyen) April 15, 2021

"Quanto mais depressa vacinarmos, mais depressa poderemos controlar a pandemia", acrescentou a líder do executivo comunitário.

A Comissão Europeia fez também saber esta quinta-feira que pediu à Agência Europeia de Medicamentos (EMA, na sigla em inglês) para rever os dados sobre a vacina da AstraZeneca, para garantir uma "abordagem coerente e unificada" na União Europeia relativamente ao fármaco.