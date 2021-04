Von der Leyen vacinada hoje com primeira dose da vacina

A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, foi vacinada esta quinta-feira com a primeira dose da vacina contra a covid-19, anunciou a própria nas redes sociais, dizendo estar "muito satisfeita" por a vacinação europeia "ganhar ritmo".

"Depois de termos passado as 100 milhões de vacinas [administradas] na UE, estou muito satisfeita por ter recebido hoje a minha primeira dose contra a covid-19", escreveu Ursula von der Leyen, numa publicação na rede social Twitter, sem especificar qual o fármaco administrado.

After we passed 100 million vaccinations in the EU, I"m very glad I got my first shot of #COVID19 vaccine today.



Vaccinations will further gather pace, as deliveries are accelerating in the EU.



The swifter we vaccinate, the sooner we can control the pandemic. #StrongerTogether

Numa mensagem acompanhada por duas fotografias do momento da vacinação, a líder do executivo comunitário assinalou que "as vacinas vão continuar a ganhar ritmo, uma vez que as entregas estão a acelerar na União Europeia".

"Quanto mais depressa vacinarmos, mais depressa poderemos controlar a pandemia", adiantou.

Ursula von der Leyen, de 62 anos, foi vacinada esta quinta-feira em Bruxelas numa altura em que a Bélgica está a vacinar pessoas em profissões cruciais, bem como doentes em risco de comorbidades.

O plano de vacinação belga arrancou em janeiro com os residentes e funcionários dos lares e os profissionais de saúde nos hospitais, seguindo-se depois o pessoal de cuidados de saúde primários e das instituições de cuidados comunitários e outros funcionários hospitalares. Em março, foram vacinadas pessoas com 65 ou mais anos.

Na quarta-feira, o executivo comunitário divulgou que a União Europeia (UE) atingiu as 100 milhões de doses de vacinas administradas contra a covid-19 pelos países europeus, num total de mais de 126 milhões de doses recebidas.

A ferramenta 'online' do Centro Europeu de Prevenção e Controlo das Doenças (ECDC) para rastrear a vacinação da UE, que tem por base as notificações dos Estados-membros, indica que, em termos percentuais, 7,5% da população adulta da UE já está totalmente inoculada (com as duas doses), enquanto 19,5% recebeu a primeira dose da vacina, ainda longe da meta dos 70% estipulada pela Comissão Europeia para final do verão.

A campanha de vacinação da UE tem sido marcada por atrasos na entrega de vacinas por parte da AstraZeneca e agora da Janssen (grupo Johnson & Johnson), depois de terem sido registados casos raros de formação de coágulos sanguíneos após a toma de ambos os fármacos.

Atualmente, estão aprovadas quatro vacinas na UE: Comirnaty (nome comercial da vacina Pfizer/BioNTech), Moderna, Vaxzevria (novo nome da vacina da AstraZeneca) e Janssen.