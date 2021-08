Mais de t30 concelhos de seis distritos do país com risco máximo de incêndio

De acordo com a informação publicada no 'site' do IPMA, estão sob este alerta, no distrito de Bragança, os concelhos de Vimioso, Bragança, Miranda do Douro, Mogadouro, Freixo de Espada-à-Cinta, Mirandela, Macedo de Cavaleiros, Bragança e Alfândega da Fé, e no distrito da Guarda, está o concelho de Figueira de Castelo Rodrigo.

Estão igualmente sob risco máximo de incêndio os concelhos de Fundão, Proença-a-Nova, Vila Velha de Rodão e Vila de Rei, no distrito de Castelo Branco, e Portalegre, Nisa, Castelo de Vide, Marvão e Gavião, no distrito de Portalegre.

Também Santarém tem vários concelhos sob este alerta do IPMA, nomeadamente Ferreira do Zêzere, Vila de Rei, Tomar, Mação, Abrantes, Constância, Sardoal, Vila Nova da Barquinha, assim como o distrito de Faro: Lagos, Silves, Monchique, Portimão, Tavira, Loulé e São Brás de Alportel.

O IPMA colocou também várias dezenas concelhos do interior Norte e Centro e da região do Alentejo e Algarve em risco muito elevado e elevado de incêndio.

Este risco de incêndio determinado pelo IPMA tem cinco níveis, que vão de reduzido a máximo.

Os cálculos são obtidos a partir da temperatura do ar, humidade relativa, velocidade do vento e quantidade de precipitação nas últimas 24 horas.

O período crítico de incêndios dura até final de setembro e, até lá, é proibido fazer queimadas extensivas ou queima de amontoados sem autorização, usar fogareiros ou grelhadores em todo o espaço rural, e fumar ou fazer qualquer tipo de lume nos espaços florestais.

É proibido ainda lançar balões de mecha acesa ou foguetes ou fazer trabalhos na floresta que possam originar faíscas.

Para hoje, o IPMA prevê céu pouco nublado ou limpo, temporariamente muito nublado até final da manhã, com chuva fraca no litoral Norte e Centro, com o vento a soprar por vezes forte nas terras altas e na faixa costeira da região Sul.

As temperaturas máximas vão variar entre os 21º em Braga e os 31º em Faro.