Mais de 6 milhões de vacinas administradas no continente

DN com Lusa

A informação foi hoje divulgada em comunicado pelo Ministério da Saúde, segundo o qual 40% da população portuguesa (incluindo Regiões Autónomas) já recebeu pelo menos uma dose da vacina e mais de 22% já tem o esquema vacinal completo.

No continente a percentagem das pessoas com mais de 60 anos que já recebeu uma dose da vacina é de quase 95% e a das pessoas com idade superior a 50 anos é de 81%.

"O país está assim cada vez mais perto de alcançar a meta definida de ter 70% da população vacinada com pelo menos uma dose até ao mês de agosto", diz-se no comunicado.

A 23 de maio fonte oficial da ´task force´para a vacinação contra a covid-19 anunciava que o país ultrapassara no dia anterior, a 22 de maio, os cinco milhões de vacinas administradas.