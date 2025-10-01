Programa E-Lar recebeu mais de seis mil candidaturas no primeiro dia

O ministério do Ambiente garantiu esta quarta-feira, 1 de outubro, que o programa E-Lar, para apoiar as famílias a melhorar o conforto térmico das habitações, já está a funcionar normalmente, tendo recebido mais de seis mil candidaturas no primeiro dia.A página do Fundo Ambiental para as pessoas se candidatarem ao programa E-Lar começou a funcionar na terça-feira às 11:00 mas esteve indisponível ou com fortes perturbações ao longo do dia, um problema que a tutela atribuiu à grande afluência de candidatos: Antes da abertura das candidaturas, foram registados 385 mil acessos, afirmou o ministério.Esta quarta-feira de manhã, o Ministério do Ambiente e Energia garantiu à Lusa que a página já está a funcionar normalmente, tendo até às 10:00 entrado 6.133 candidaturas, havendo outras 2.273 em processo de preenchimento..Tem eletrodomésticos antigos em casa? Pode trocar por novos e mais eficientes com o programa E-Lar. O programa destina-se a reforçar o combate à pobreza energética e promover o conforto térmico das habitações carenciadas, incentivar a substituição de equipamentos antigos por equipamentos novos de menor consumo, e acelerar a eletrificação de consumos substituindo equipamentos a gás por elétricos.Os apoios podem ser utilizados, por exemplo, para comprar placas elétricas de indução e convencionais, fornos elétricos ou termoacumuladores elétricos. As pessoas que se candidatam e cuja candidatura é aprovada recebem um "voucher" de apoio à operação..E-Lar. Guia prático para aderir ao programa de troca de eletrodomésticos financiado pelo Governo