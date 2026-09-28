Mais de quatro mil viram o coração de D.Pedro IV este fim-de-semana no Porto

Cerca de 4.400 pessoas foram ao Salão Nobre da Igreja da Lapa, na cidade do Porto, para visitar a exposição do coração de D. Pedro IV, rei de Portugal que doou o coração à cidade do Porto após à sua morte.

A exposição, uma parceria entre a Câmara do Porto e a Irmandade da Lapa durou três dias, entre a passada sexta-feira e este domingo e foi a primeira oportunidade em quatro anos para poder ver esta relíquia.

D. Pedro IV, para além de ter reinado em Portugal, foi também uma figura chave na independência do Brasil, país do qual foi o primeiro imperador e onde é conhecido por D. Pedro I. Apesar de ter ficado quase sempre na cidade do Porto, o coração do antigo monarca fez a sua primeira viagem para fora de Portugal em 2022, quando foi exposto em Brasília durante as celebrações do bicentenário da independência do Brasil.

"O programa de exposição incluiu, no mesmo local, as solenes exéquias em memória e honra do rei de Portugal e imperador do Brasil", indicou a Câmara do Porto.

A autarquia da cidade é a detentora da chave do sarcófago onde está depositado o coração, conservado há quase duzentos anos em formol. Com o fim da exposição, o coração de D.Pedro ficará depositado na capela-mor da Igreja da Lapa, até o presidente da câmara da cidade decidir voltar a expô-lo.