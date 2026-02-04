Em 2023, o primeiro ano pós-pandemia, houve 817 médicos a reformarem-se, foi dos maiores maiores números de sempre.
Sociedade

Mais de mil médicos e enfermeiros reformaram-se do SNS. Bastonários falam em “impacto brutal”

Ao todo, 2419 profissionais do SNS reformaram-se no ano passado, sobretudo médicos especialistas (570) e enfermeiros (541). No primeiro caso, não tantos como em 2023 ou 2024 mas, mesmo assim, Carlos Cortes diz serem “muitos”, porque temos 1,6 milhões de utentes sem médico de família. Nos enfermeiros, o número de reformas continua a crescer e Luís Filipe Barreira alerta: “Em 2023, já faltavam 14 mil profissionais.”
