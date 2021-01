Mais de metade dos concelhos estão em risco máximo de contágio

Mais de metade dos concelhos de Portugal apresentam risco máximo de transmissão de covid-19, segundo os dados constantes no boletim diário da Direção-Geral de Saúde sobre a evolução da pandemia e que deram conta de mais 167 mortos em 24 horas e um novo recorde de admissões diários em hospitais (276 pessoas, elevando o total para 5165).

Ao todos são 155 dos 308 munícipios nacionais em que a taca de incidência de covid-19 é superior 960 casos por 100 mil habitantes. Os números dizem respeito à tendência cumulativa a 14 dias, no período de 30 de dezembro a 12 de janeiro).

Mêda, no distrito da Guarda, é o concelho com maior taxa de incidência, (4600 casos por 100 mil habitantes), seguida de Figueira de Castelo Rodrigo (4208 casos/100 mil habitantes), Aguiar da Beira (4106), Fornos de Algodres (3887), Alter do Chão (3886), Miranda do Douro (3499), Borba (3325), Vila Nova de Poiares (3228) e Nisa (3003)

O concelho de Lisboa apresenta risco máximo de contágio, com 1039 casos por 100 mil habitantes. Já o concelho do Porto está no patamar abaixo (480 casos a 959,9), com um taxa de incidência de 741 casos por cem mil habitantes.

Confira a situação do seu concelho nas listas abaixo: