Mais de 500 operacionais combatem fogo no concelho de Lagos

Mais de 500 operacionais, com o apoio de sete meios aéreos combatiam cerca das 08:00 desta segunda-feira, 22 de setembro, o incêndio que deflagrou no concelho de Aljezur e que entrou domingo à noite em Lagos, segundo fonte da proteção civil.“O incêndio no concelho de Lagos está hoje de manhã com duas frentes ativas, mas não há populações, nem habitações em risco. Não há vítimas a registar”, adiantou à Lusa fonte do Comando Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil do Algarve.De acordo com a mesma fonte, as pessoas que tinham sido retiradas no domingo, por precaução, na povoação de Barão de São João já regressaram às suas casas.“Durante a noite o vento acalmou, ajudando no combate, mas para hoje de manhã está prevista uma intensificação do vento. A esta hora [08:00] temos no local 513 operacionais, com o apoio de 181 veículos, com 10 máquinas de rasto, e sete meios aéreos”, indicou.Segundo a fonte, no concelho de Aljezur, no distrito de Faro, onde o incêndio deflagrou, a situação acalmou quando o fogo se dirigiu para Lagos, havendo a registar uma frente “com alguma atividade”.O incêndio que deflagrou domingo na Bordeira, no Algarve, pouco depois do meio-dia, destruiu uma casa de segunda habitação em Aljezur, que se encontrava desocupada..Incêndios: Fogo obrigou à retirada de pessoas em Lagos