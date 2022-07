Mais de 30 voos cancelados em Lisboa esta segunda-feira. Há ainda problemas no Porto

Esta segunda-feira já foram cancelados mais de 30 voos, depois de um fim de semana marcado pelo cancelamento de mais de uma centena de voos, em Lisboa.

De acordo com os dados divulgados pela ANA- Aeroportos de Portugal, no aeroporto Humberto Delgado, foram cancelados 31 voos, entre os quais as ligações da TAP com as cidades de Bilbau, Praga, Amesterdão e Bruxelas. A British Airways também cancelou dois voos que faziam ligação entre Lisboa e Londres, acontecendo o mesmo com a EasyJet, que cancelou duas ligações entre Lisboa e Madrid.

No aeroporto Sá Carneiro, no Porto não se realiza o voo da EasyJet para Toulouse, às 19.00 horas. Foi também cancelado um voo da TAP que tinha partida prevista do aeroporto de Orly, em Paris, para o Porto.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Os problemas observados em Lisboa estão a ser vividos em vários aeroportos na Europa e nos Estados Unidos.

Na origem destas situações estão a falta de pessoal, greves e outros fatores externos, nomeadamente climáticos, relacionados com a Covid-19 ou com imprevistos, como o caso do rebentamento do pneu de um jato particular que obrigou ao encerramento, por algumas horas, da pista do aeroporto de Lisboa, na tarde da passada sexta-feira dia 1.

Na resposta enviada à Lusa, a ANA acentua que o "aeroporto de Lisboa implementou medidas para apoiar as companhias aéreas, nomeadamente a instalação de balcões móveis suplementares na área de transferências para reagendamento de voos", tendo também sido reforçadas as equipas de apoio aos passageiros e distribuição de águas.