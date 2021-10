Número de internados a descer em dia com oito mortes

O boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde indica que, em 24 horas, Portugal registou 719 novos casos de covid-19. Segundo o relatório desta terça-feira (12 de outubro), oito pessoas morreram devido à infeção pelo SARS-CoV-2.

Os dados da autoridade nacional de saúde mostram que há menos pessoas internadas - 345, menos 11 do que na véspera. E regista também um decréscimo de doentes em unidades de cuidados intensivos: 56 (-2).

O boletim da DGS refere que há nesta terça-feira mais 1041 pessoas recuperadas, o que faz decrescer em 330 o número de casos ativos no país, que são agora 29837.

Na distribuição geográfica dos novos casos, temos Lisboa e Vale do Tejo como a região mais afetada, com 294, seguida da região Norte, com 211, e da região Centro, com 129.

Nos óbitos, no entanto, foi no Alentejo que se verificou o maior número, registando metade (4) das oito mortes ocorridas nas últimas 24 horas. Os outros óbitos aconteceram em Lisboa e Vale do Tejo (2), região Norte (1) e região Centro (1).

Madeira alivia restrições

Também esta terça-feira, o presidente do Governo Regional da Madeira fez saber que as medidas mais restritivas de combate à pandemia vão ser aligeiradas na região autónoma, a partir das 00:00.

Atualmente está em vigor na região o recolher obrigatório entre as 02:00 e as 05:00, os espaços de diversão noturna estão encerrados e os estabelecimentos de restauração funcionam com restrições, por exemplo ao nível da lotação. A utilização de máscara deverá passar a ser obrigatória apenas em espaços fechados.

"Portanto, se as coisas correrem como até agora, nós fizemos esta avaliação, os números têm diminuído, não houve grande alteração nos últimos dias, não há novas cadeias, mas a doença está latente e existe", afirmou Miguel Albuquerque.

Numa altura em que Portugal já começou a administrar a terceira dose da vacina aos mais idosos, o grupo de peritos de aconselhamento da Organização Mundial de Saúde (OMS) considerou "aceitável" a administração em simultâneo das vacinas contra a gripe e contra a covid-19.

"Os dados limitados sobre a coadministração de vacinas inativadas (produzidas com base em vírus inativados) contra a gripe sazonal com a da covid-19 não mostraram um aumento de eventos adversos", indicam as recomendações do Grupo Consultivo Estratégico de Especialistas (SAGE) em imunização da OMS divulgadas esta segunda-feira, que não constituem ainda uma orientação da OMS sobre a coadministração das vacinas.

Em Portugal, os idosos com mais de 80 anos e os utentes de lares e de unidades de cuidados continuados que tomaram a vacina da gripe há mais de 14 dias já começaram a receber a terceira dose da vacina contra a covid-19.

Ainda no que se refere à evolução da pandemia, mas a nível global, a covid-19 já matou pelo menos 4 853 570 pessoas em todo o mundo desde o final de dezembro de 2019, segundo um balanço realizado pela agência de notícias francesa AFP, com base em fontes oficiais.

Mais de 238 50 550 casos de infeção foram oficialmente diagnosticados desde o início da pandemia.

Os Estados Unidos são o país mais afetado em termos de mortes e casos, com 714.060 mortes para 44.456.144 casos, segundo o levantamento mais recente realizado pela Universidade Johns Hopkins.