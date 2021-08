Número de internados abaixo dos 700. Registadas mais 16 mortes

Portugal registou, em 24 horas, 3062 novos casos de covid-19, segundo o boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS). Relatório desta quarta-feira (25 de agosto) indica também que morreram mais 16 pessoas devido à doença.

No que se refere à pressão nos hospitais portugueses, o número de internamentos volta a descer. Estão agora 688 doentes internados com a covid-19 (menos 28 face ao que foi reportado na terça-feira), dos quais 144 em unidades de cuidados intensivos (menos quatro).

Foram atualizados também os valores que fazem parte da matriz de risco, sendo que o índice de transmissibilidade, o chamado R(t), mantém-se inalterado nos 0,98.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Já em relação à taxa de incidência a 14 dias regista-se uma ligeira subida. Passou de 310,4 para 312,8 infetados por 100 mil habitantes a nível nacional. No continente, a incidência situa-se nos 317,1 casos por 100 mil habitantes (antes era de 314,6).

© DGS

O boletim da DGS indica que Lisboa e Vale do Tejo, com 966 novos casos e a região Norte, com 1124, têm 68,2% do total das novas infeções.

Confirmaram-se mais 478 novos casos no Centro, 272 no Algarve, 154 no Alentejo, 51 na Madeira e 17 nos Açores.

É na faixa etária entre os 20 e os 29 anos que se registaram mais casos (817 infetados) nas últimas 24 horas.

Seguem-se as faixas etárias entre os 10 e os 19 anos (646 novos casos) e entre os 30 e os 39 anos (379).

Das 16 mortes reportadas em 24 horas, sete ocorreram na região da capital, cinco na região Norte, três no Algarve e uma no Centro.

Oito vítimas mortais tinham mais de 80 anos e quatro óbitos ocorreram na faixa etária entre os 70 e os 79 anos. Registou-se uma morte no grupo etário entre os 60 e os 69 anos e três entre os 50 e os 59 anos.

© DGS

Foram registados mais 2236 casos de pessoas que recuperam da doença, elevando para 963 205 o número total de recuperados.

Desde o início da pandemia (em março de 2020), a autoridade de saúde nacional confirmou mais de um milhão de diagnósticos de covid-19 (1025 869) e 17 674 óbitos.

Com a atualização dos dados, Portugal tem agora 44 990 casos ativos de covid-19 (mais 810 face ao dia anterior).

A DGS indica ainda que há menos 875 contactos em vigilância pelas autoridades de saúde, num total de 46 701.

Portugal tem agora 72% da população com a vacinação completa

Também esta quarta-feira foram atualizados os dados referentes ao processo de vacinação. Em Portugal, 7 399 577 pessoas já completaram a vacinação contra a covid-19, o que representa 72% da população. Com a primeira dose da vacinação são já 8 264 586 pessoas, ou seja 80%, revela o relatório da DGS.

Os dados reportados referem-se até 22 de agosto e indicam que o país já recebeu 16 675 410 doses de vacina desde que o processo de vacinação começou, a 27 de dezembro de 2020, sendo que 14 969 971 já foram distribuídas.

No que toca à distribuição por regiões, as regiões do Alentejo e do Centro são as que continuam com o processo de vacinação mais avançado, ambas com 70% de população com o ciclo vacinal completo, seguindo-se o Norte e a Madeira, com 69%.

Em sentido inverso, as regiões de Lisboa e Vale do Tejo e dos Açores são as que estão mais atrasadas no processo, registando ambas 66% de pessoas que concluíram a vacinação.

Na próxima semana, país deve ter atingir os 85% da população vacinada com a primeira dose

O coordenador do plano de vacinação contra a covid-19 admitiu hoje que na próxima semana a taxa de vacinação com primeiras doses deverá atingir os "85 ou 86%", situando-se ainda nos 81,6%.

"Para a próxima semana, atingiremos, com a ajuda dos portugueses, dos últimos portugueses que têm que vir à vacinação, 85 ou 86% [da taxa de vacinação]. E o processo em termos de primeiras doses está completo. Depois é o processo de segundas doses", afirmou o vice-almirante Henrique Gouveia e Melo, na Guarda, onde recebeu a Medalha de Excelência e Dedicação do Município.​

"Nós somos um povo extraordinário, um povo esclarecido, que tem um saber e uma cultura muito enraizada e estou convencido que vamos encurralar o vírus da única forma que há, que é tirar-lhe toda a capacidade de manobra, tirar-lhe 'toda a água para ele nadar,', como eu digo muito nas minhas analogias marítimas, e 'secar' esse vírus. Hoje, estive a ver as estatísticas, estamos a 81,6% de vacinação", afirmou.