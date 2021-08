Internamentos voltam a diminuir no dia em que há mais 17 mortes

Portugal registou nas últimas 24 horas mais 2621 casos de novas infeções e 17 mortes por covid-19, segundo os dados do boletim da Direção-Geral da Saúde (DGS) deste sábado, 7 de agosto. Há ainda registar nova descida nos internamentos, 838, menos 28 do que no dia anterior, dos quais 186 em cuidados intensivos, menos seis do que no dia anterior.

Portugal soma assim um total de 984 985 infetados e 17 457 óbitos, desde o início da pandemia. No dia ontem, havia 44 018 casos ativos de covid-19, menos 628 do que na sexta-feira, e 63 939 contactos em vigilância, também menos 4019 do que no dia anterior.

Neste sábado, a incidência a nível nacional é de 362,7 casos de infeção por 100 000 habitantes e no continente é de 369,2 casos por 100 000 habitantes. O R(t), índice de transmissibilidade, mantém-se em 0,92 a nível nacional e no continente.

A região de Lisboa e Vale do Tejo volta a estar à frente no número de infeções positivas, com 1075 casos do total das últimas 24 horas, seguem-se as regiões do Norte com 878 casos, a do Centro com 216, a do Algarve com 215 e a do Alentejo com 127. A Madeira registou 37 casos e os Açores registaram 73 casos. Os óbitos registaram-se em Lisboa e Vale do Tejo (9), no Norte (4), no Alentejo (2), no Algarve (1) e Centro (1).

Estes números surgem numa altura em que o país já atingiu os 70% de população com vacinação completa, e no dia em que a task force para a vacinação anuncia que voltou a estar aberto o autoagendamento para os maiores de 18 anos.

Mas neste fim de semana há a registar o relatório das linhas vermelhas divulgado ontem ao fim da tarde que confirma que a mortalidade é "elevada" e que deve aumentar nas próximas semanas. Em causa está a subida de novas infeções nas faixas etárias dos mais idosos, acima dos 80 anos.

O relatório de monitorização das linhas vermelhas, da Direção-Geral da Saúde (DGS) e do Instituto Nacional Dr. Ricardo Jorge, assinala ainda a desaceleração da pandemia a nível nacional, mas realça a mortalidade: o grupo etário acima dos 80 anos é o único que mantém uma tendência de crescimento de casos, apesar de ser aquele que tem maior percentagem de vacinados e a taxa de incidência de novas infeções mais baixa (168 novos casos por cada 100 mil habitantes).

Por isso, destaca o relatório, a "tendência" entre os maiores de 80 anos pode traduzir-se no aumento de internamentos e de mortes nas próximas semanas, sabendo-se que os idosos são uma população de maior risco.