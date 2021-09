Internamentos e incidência a descer. R(t) mantém-se em dia com 10 óbitos

DGS quer máscara em eventos no exterior e no recreio das escolas

A Direção-Geral da Saúde (DGS) indica que foram confirmados, nas últimas 24 horas, 1778 novos casos de covid-19 em Portugal. O boletim epidemiológico desta quarta-feira (8 de setembro) refere que morreram mais 10 pessoas devido à infeção por SARS-CoV-2.

Número de internados continua a descer. Há agora 621 doentes hospitalizados (menos 29 face ao reportado na terça-feira). Mantêm-se os 135 que estão nas unidades de cuidados intensivos.

Foram registados mais 2013 casos de pessoas que recuperaram da doença, elevando para 993 228 o número total de recuperados. Com estes dados, os casos ativos recuam para 39 665 (menos 245 em relação ao dia anterior).

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Em dia de atualização dos valores da matriz de risco, o índice de transmissibilidade, R(t), mantém-se nos 0,92 a nível nacional e 0,93 no continente.

Já a taxa de incidência a 14 dias volta a descer e está agora nos 259,6 casos de infeção por 100 mil habitantes em todo o território nacional (na última atualização estava em 276,0 casos). Sem contar com as regiões autónomas, a incidência no continente passou de 283,8 para 267,4 infeções por 100 mil habitantes.

© DGS

Lisboa e Vale do Tejo é a região que reporta o maior número de novos casos, com 662. Segue-se o Norte, com mais 562 diagnósticos de covid-19.

Confirmaram-se ainda mais 274 casos no Centro, 158 no Algarve, 88 no Alentejo, 21 na Madeira e 13 nos Açores.

Das 10 mortes registadas em 24 horas, cinco ocorreram na região da capital, três no Centro e duas no Norte.

Sete da vítimas mortais tinham mais de 80 anos, duas tinham entre os 70 e os 79 anos, tendo sido registada uma morte no grupo etário entre os 60 e os 69 anos.

Com esta atualização, Portugal soma 1 050 719 casos de covid-19 e 17 826 óbitos desde o início da pandemia (em março de 2020).

© DGS

O relatório indica ainda que há menos 1233 contactos em vigilância pelas autoridades de saúde.

Antes da divulgação do mais recente balanço da pandemia, a DGS recomendou o uso da máscara em eventos no exterior e no recreio das escolas.

"A transmissão indireta do vírus é por acumulação de aerossóis e obviamente essa via é muito menos eficaz no exterior do que no interior. De qualquer maneira a recomendação vai no sentido de que em aglomerados e em contextos especiais" a máscara deve ser utilizada, avançou Graça Freitas, diretora-geral da Saúde, numa audição no parlamento.

A responsável da DGS apontou como exemplo em que se justifica o uso da máscara o recreio nas escolas e também em eventos.

"A própria mobilidade em determinados sítios das cidades em que há aglomerados populacionais isso obviamente poderá constituir uma exceção, uma recomendação diferente, porque permite o contacto direto e próximo entre pessoas e, portanto, permite a transmissão" do vírus SARS-Cov-2, que provoca a doença covid-19.

78% da população em Portugal tem a vacinação completa

Uma posição conhecida um dia depois de se saber que Portugal tem quase oito milhões de pessoas com vacinação completa.

Segundo o relatório de vacinação divulgado na terça-feira pela DGS, 7 941 747 cidadãos já concluíram o esquema vacinal, o que corresponde a 78% da população. Paralelamente, 8 759 684 pessoas (85%) já tomaram pelo menos uma dose de um imunizante contra a covid-19.

A região mais avançada em termos de vacinação é o Norte, com 87% da população com vacinação iniciada e 78% com vacinação completa. Em sentido inverso, a mais atrasada é o Algarve, onde 79% das pessoas já tomaram pelo menos uma dose e 70% tem o esquema vacinal completo.

Em Lisboa e Vale do Tejo 81% dos cidadãos já iniciaram a vacinação e 72% já a concluiu.

Covid-19 teve "impacto devastador" na luta contra a SIDA, a tuberculose e a malária

No que se refere aos efeitos da pandemia a nível global, a covid-19 teve um "impacto devastador" na luta contra a SIDA, a malária e a tuberculose, registando-se um retrocesso sem precedentes, salientou o Fundo Global, no relatório anual divulgado esta quarta-feira.

Pela primeira vez desde a sua criação, em 2002, o Fundo Global de Luta Contra a SIDA, Tuberculose e Malária relata recuos, como a redução significativa dos serviços de despistagem e de prevenção do Vírus da Imunodeficiência Humana (VIH) junto de populações fundamentais e vulneráveis e uma queda acentuada no número de pessoas testadas e tratadas contra a tuberculose, com um especial impacto nos programas de combate à tuberculose resistente à medicação.

"O impacto da covid-19 tem sido devastador. Pela primeira vez na nossa história, os nossos indicadores-chave estão a retroceder", disse o diretor executivo do Fundo Global, Peter Sands, citado no relatório.