Quase oito milhões de pessoas com vacinação completa em Portugal

Quase oito milhões de pessoas em Portugal já têm a vacinação completa. Segundo o relatório de vacinação divulgado esta terça-feira pela DGS, 7 941 747 cidadãos já concluíram o esquema vacinal, o que corresponde a 78% da população. Paralelamente, 8 759 684 pessoas (85%) já tomaram pelo menos uma dose de um imunizante contra a covid-19.

As faixas etárias de 50-64 anos, 65-79 anos e maiores de 80 anos têm 99% da população com vacinação iniciada, sendo que só a primeira é que não tem a mesma percentagem de vacinação completa (97%).

Por outro lado, 81% dos jovens entre os 12 aos 17 anos (504 023 pessoas) já tem a vacinação iniciada e 25% (156 088) tem a vacinação completa, numa altura em que nos aproximamos a passos largos do início do ano letivo 2021-22.

Quanto às restantes faixas etárias, nos 18-24 anos 86% (670 297) já tomou pelo menos uma dose de uma vacina e 64% (499 757) tem vacinação completa e nos 25-49 anos 92% (3 072 061) já iniciou a vacinação e 85% (2 846 102) já a concluiu.

A região mais avançada em termos de vacinação é o Norte, com 87% da população com vacinação iniciada e 78% com vacinação completa. Em sentido inverso, a mais atrasada é o Algarve, onde 79% das pessoas já tomaram pelo menos uma dose e 70% tem o esquema vacinal completo.

Em Lisboa e Vale do Tejo 81% dos cidadãos já iniciaram a vacinação e 72% já a concluiu.

Tanto no Centro como no Alentejo 86% da população já tomou pelo menos uma dose. No Centro 78% tem a vacinação completa e no Alentejo 77%.

Nos Açores, 81% dos cidadãos iniciaram o processo, mas apenas 75% já o concluiu. Na Madeira, 81% tomou pelo menos a primeira dose e 77% já tem a vacinação completa.

No total, Portugal recebeu 18 136 070 doses de vacinas e distribuiu 15 247 675.