Número de mortes regista nova subida. Portugal com 16 óbitos e 3622 casos em 24 horas

47% da população com vacinação completa e 64% com pelo menos uma dose tomada

O número de mortes por covid-19 continua a aumentar. Portugal registou mais 16 óbitos nas últimas 24 horas (ontem foram reportados 13), segundo o relatório da Direção-Geral da Saúde (DGS). O número diário de mortes não era tão elevado desde 22 de março, dia em que também foram comunicados 16 óbitos.

O boletim epidemiológico desta quinta-feira (22 de julho) adianta que foram confirmados 3622 novos casos de covid-19, a maioria está concentrada em Lisboa e Vale do Tejo e na região Norte.

Os dados indicam que há agora 860 pessoas com covid-19 internadas (menos sete face a quarta-feira). Há, no entanto, mais sete doentes em unidades de cuidados intensivos, totalizando 178.

Com 1606 casos, a região de Lisboa e Vale do Tejo mantém-se como aquela que regista o número mais elevado de novas infeções - 44,3% do total nacional -, logo seguida pelo Norte que reporta mais 1314 diagnósticos de covid-19.

Verificam-se ainda mais 335 casos no Algarve, 218 no Centro, 71 no Alentejo, 45 nos Açores e 33 na Madeira.

Dos 16 óbitos registados em 24 horas, nove ocorreram na região da capital, quatro no Norte, dois no Algarve e um no Centro.

Uma das vítimas mortais tinha entre 40 e 49 anos, sendo que na faixa etária seguinte, entre os 50 e os 59 anos, também se registou uma morte associada à covid-19. Uma vítima tinha entre 60 e 60 anos, cinco tinham entre os 70 e os 79 anos e oito mais de 80 anos.

© DGS

De registar que há mais 2765 recuperados da doença, elevando para 873 008 o número total, sendo que Portugal tem, atualmente, 52 988 casos ativos de covid-19 (mais 841 face ao dia anterior).

No total, desde o início da pandemia, o país soma 943 244 diagnósticos de infeção pelo novo coronavírus e 17 248 óbitos.

O relatório da DGS indica ainda que há mais 1835 contactos em vigilância pelas autoridades de saúde.

Mais uma atualização dos números da infeção por SARS-CoV-2 em Portugal no dia de nova reunião do Conselho de Ministros, na qual o Executivo analisa a evolução epidemiológica do país e aprova medidas para fazer face à pandemia.

Quase metade da população portuguesa com a vacinação completa

Isto numa altura em que 47% da população portuguesa tem a vacinação completa e 64% tem pelo menos uma dose tomada, segundo o relatório da vacinação divulgado na quarta-feira pela DGS).

Dados mostram que 6 581 332 (64%) pessoas iniciaram o processo de vacinação, das quais 4 860 822 (47%) já o concluíram.

E, numa altura em que vários países registam um aumento de casos de infeções pelo novo coronavírus, a China recusou uma nova investigação da Organização Mundial da Saúde (OMS) à origem da pandemia e, especificamente, a teoria de que o vírus pode ter saído de um laboratório chinês.

Para a China "é inaceitável" este novo estudo da agência de saúde das Nações Unidas, até porque descarta a teoria de que terá havido um acidente e a fuga do coronavírus a partir do Instituto de Virologia de Wuhan, cidade onde foram detetados no final de 2019 os primeiros casos de covid-19.

Merkel está preocupada com "crescimento exponencial" de casos na Alemanha

Um dos países que tem enfrentado uma tendência crescente no número de novas infeções é a Alemanha, o que já levou a chanceler alemã a apelar à vacinação.

Angela Merkel, disse esta quinta-feira estar preocupada com a dinâmica "exponencial" de novas infeções no país, particularmente devido à progressão da variante Delta.

"Estamos a ter um crescimento exponencial e acho essa dinâmica preocupante. Temos de assumir que teremos uma duplicação em menos de duas semanas" do número de novas infeções, afirmou a chanceler em conferência de imprensa em Berlim.

Desde meados de julho, o número de novos casos diários ultrapassou o milhar, em média.

Perante esta situação, Merkel considerou que a vacinação é mais importante do que nunca.

"Toda a vacinação conta. Cada vacinação é um passo, um pequeno passo, rumo ao regresso à normalidade para todos. Quanto mais vacinados formos, mais livres seremos novamente. Não apenas como indivíduos, mas também como comunidade", vincou.

Quase 100 casos de infeção na Aldeia Olímpica de Tóquio 2020

O que também tem suscitado preocupação é o aumento de casos em Tóquio, o que tem gerado preocupação entre os especialistas em saúde, que temem que a competição desportiva se possa tornar num evento super propagador de variantes altamente contagiosas, como a Delta.

A um dia da cerimónia de abertura dos Jogos Olímpicos, as autoridades da capital japonesa contabilizaram esta quinta-feira 1979 novos casos de covid-19, número que é o mais alto em mais de seis meses.

Também hoje o número de infetados com covid-19 na aldeia olímpica de Tóquio 2020 subiu para 91 quando está em contagem decrescente a cerimónia de abertura dos Jogos Olímpícos, que acontecem já esta sexta-feira, sem a presença de público nas bancadas.