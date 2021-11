Mais 1477 casos de covid-19 e nove mortes nas últimas 24 horas

Vacinação dos profissionais de saúde com terceira dose começa segunda-feira

Foram confirmados, em 24 horas, 1477 novos casos de covid-19 em Portugal, indica o boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS). Há também a registar mais nove mortes devido à infeção por SARS-CoV-2, segundo o relatório divulgado esta quinta-feira (11 de novembro).

Há agora 383 pessoas internadas nos hospitais portugueses (mais três do que na véspera) devido à doença. Deste total, 64 (mais dois do que no dia anterior) estão em unidades de cuidados intensivos.

Ao dia de hoje, Portugal soma 35 250 casos ativos da infeção (mais 722 do que na quarta-feira).

A região que contabilizou mais novos casos nas últimas 24 horas foi Lisboa e Vale do Tejo (549), seguida de Centro (365), Norte (322), Algarve (118), Alentejo (74), Madeira (44) e Açores (cinco).

Os novos nove óbitos foram distribuídos por Lisboa e Vale do Tejo (três), Norte (três), Algarve (dois) e Centro (um).

Antes da divulgação do relatório diário da DGS, o secretário de Estado Adjunto e da Saúde anunciou a modalidade "casa aberta" vai estar aberta este fim de semana para os maiores de 80 anos para acelerar o processo de vacinação contra a covid-19 e a gripe.

"Para acelerar o processo de vacinação vamos abrir este sábado e este domingo os nossos centros de vacinação para 'casa aberta' para pessoas com mais de 80 anos", disse António Lacerda Sales .

O governante explicou que também vai estar disponível o agendamento local para as faixas elegíveis, começando nas faixas mais idosas e depois vindo de uma forma decrescente até aos 65 anos.

O secretário de Estado fez saber também que na segunda-feira vai ter início a vacinação dos profissionais de saúde com a terceira dose da vacina contra a covid-19.

Os sindicatos médicos e a Ordem dos Médicos já tinham apelado ao Governo para administrar a terceira dose da vacina aos profissionais de saúde, lembrando que foram dos primeiros a ser vacinados no final de dezembro de 2020 e em janeiro deste ano.

Fazendo um balanço da vacinação da gripe e da terceira dose da vacina contra a covid-19, António Lacerda Sales avançou que, provavelmente, hoje ou sexta-feira será atingido o valor de um milhão de vacinas da gripe, de 500 mil doses de vacinas da terceira toma contra a covid-19.

Relativamente à toma conjunta das duas vacinas, adiantou que andarão em torno das 300 mil.

Ainda no que se refere à evolução da pandemia, mas a nível global, a covid-19 já é responsável por 5 071 273 mortes em todo o mundo.

De acordo com o balanço mais recente feito pela agência de notícias AFP, mais de 251 370 630 pessoas foram infetadas pelo vírus SARS-CoV-2 desde que os primeiros casos da doença foram detetados no final de dezembro na cidade chinesa de Wuhan.