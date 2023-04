MAI encerra três espaços de diversão noturna em Albufeira, Almada e Porto

O Ministério da Administração Interna determinou o encerramento de três espaços de diversão noturna em Albufeira, Almada e Porto na sequência de investigações da PSP e GNR, anunciou o MAI esta quarta-feira.

Foram encerrados o Club Vida, no concelho de Albufeira, o Kady's Bar, no concelho de Almada, e o After, no concelho do Porto. "O Ministro da Administração Interna determinou o encerramento de três espaços de diversão noturna (...) na sequência da GNR e a PSP terem recolhido a prova da prática de factos graves, designadamente de natureza criminal, que, estando diretamente associados à atividade destes estabelecimentos, coloca em causa a ordem, a segurança e a tranquilidade públicas", diz o comunicado do MAI.

Estes estabelecimentos estarão encerrados nos próximos seis meses e devem tomar as medidas necessárias para regular o seu funcionamento, nomeadamente na criação de condições de segurança que viabilizem a reabertura.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

O MAI pede ainda às respetivas câmaras municipais que verifiquem a lotação dos estabelecimentos e os seus horários de funcionamento. Determina também que as Forças de Segurança e a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil fiscalizem o cumprimento das normas de funcionamento destes espaços, incluindo a segurança dos edifícios contra incêndios.