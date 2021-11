Madeira em situação de contingência a partir de sábado. Uso de máscara passa a obrigatório

Vacinados com a Janssen também vão receber dose de reforço

O Governo Regional da Madeira anunciou, esta quinta-feira, novas medidas para travar o aumento de casos de covid-19. Foi determinado que o arquipélago entra em situação de contingência a partir de sábado, às 00:00, e que o uso de máscara passa a ser obrigatório. O presidente do Governo regional, Miguel Albuquerque, anunciou ainda a testagem massiva da população, que será feita semanalmente.

O governante começou por dizer que foi decidido "manter a obrigatoriedade de todas as medidas básicas de proteção individual dos cidadãos, e também coletiva, em ambientes abertos e fechados. O uso de máscara passa a ser obrigatório, a higienização e desinfeção das mãos e o distanciamento de 1, 5 metros".

"Recomendar novamente a vacinação a todos os cidadãos com mais de 12 anos, designadamente com uma, duas ou terceiras doses, de acordo com o esquema vacinal recomendado", continuou Miguel Albuquerque.

O presidente do Governo regional anunciou também "a testagem massiva da população com teste rápido antigénio com periodicidade semanal". Antes a testagem era feita de 15 em 15 dias e passa a ser feita de sete em sete dias, detalhou.

Os testes com periodicidade semanal "permitem um controlo da infeção", justificou Miguel Albuquerque referindo que os testes rápidos de antigénio são gratuitos e financiados pelo Governo regional.

Ficou também determinado a apresentação de certificado de vacinação ou comprovativo de testagem de teste rápido antigénio "para acesso a qualquer evento".

"Para exercer/ frequentar atividades ou eventos no setor público e privado", como os desportivos, mas também os restaurantes, hotéis, cabeleireiros, ginásios, bares, discotecas, eventos culturais, cinemas, casinos, os cidadãos devem "estar vacinados e testados com teste rápido antigénio com periodicidade semanal".

Em relação aos lares de idosos, vigora a partir de agora "a obrigatoriedade de testes semanais a funcionários e residentes, restrição de visitas", passando agora a ser permitida uma visita por residente, "sendo obrigatório estar vacinado e testado", especificou o presidente do Governo regional. Os planos de contingência devem estar novamente ativados nestas estruturas, disse.

Sobre supermercados e grandes superfícies, é recomendado que os clientes apresentem certificação de vacinação ou um teste rápido, com resultado negativo à covid-19, de periodicidade semanal.

No que se refere aos portos e aeroportos, "vacinados ou recuperados ou testados com teste rápido antigénio", com necessidade de repetição um teste à covid-19 no "quinto ou sétimo dia" para residentes, estudantes e emigrantes e respetivos familiares. Os residentes não vacinados, serão encaminhados para a vacinação.

A situação contingência na Madeira "entra em vigor às 00h00 do dia 20 de novembro, o próximo sábado, considerando a evolução da pandemia na Europa e no mundo", avançou Albuquerque.