Machico é o concelho com mais casos de covid-19

Nos três últimos boletins da Direção-Geral da Saúde o concelho madeirense de Machico é o que se mantém em risco muito elevado, ou seja, com uma incidência entre 480 e 959,9 casos por 100 mil habitantes.

Mas há ainda mais seis concelhos em risco elevado, no caso Carregal do Sal, Moura, Odemira, Portimão, Ribeira de Pena e Rio Maior que, segundo a DGS, têm mais de 240 casos de covid-19 por 100 mil habitantes. Ainda assim, há menos três municípios neste nível de risco relativamente ao boletim anterior.

Quantos aos concelhos que ainda estão na franja entre os 120 e os 239 casos há ainda 19 nessa situação. O que representa menos 13 do que os anteriormente registados. São eles: Alandroal, Albufeira, Beja, Borba, Câmara de Lobos, Cinfães, Figueira da Foz, Figueiró dos Vinhos, Funchal, Lagoa, Marinha Grande, Penela, Ponta Delgada, Ponta do Sol. Ribeira Brava, Santa Cruz, Soure, Vila do Bispo e Vimioso.

Portugal continua sem nenhum concelho em risco extremo de contágio de covid-19.

Na sequência do último Conselho de Ministros, em que foi dada luz-verde ao processo de desconfinamento, o primeiro-ministro avisou que os especialistas ouvidos pelo Governo propuseram que, "se em duas avaliações sucessivas, os concelhos estiverem acima do limiar de risco, nesses concelhos não devem avançar as medidas de desconfinamento".

Ou seja, os que se mantiverem acima dos 120 casos por 100 mil habitantes terão medidas mais restritivas do que o restante país. Assim, são vinte e seis concelhos estão acima do limiar de risco de incidência da covid-19, podendo não avançar no desconfinamento caso a situação se mantenha na próxima avaliação do Governo.