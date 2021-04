Loures com novo centro de vacinação em Sacavém

Em declarações à Lusa, o presidente da Câmara Municipal de Loures, Bernardino Soares (CDU), referiu que a abertura deste equipamento vai permitir "duplicar a capacidade de vacinação" contra a covid-19 neste município do distrito de Lisboa.

"Estamos muito satisfeitos porque esta foi uma reivindicação nossa e dos munícipes desde o início do processo. Já temos o registo de muitos inscritos para amanhã [quinta-feira, 29 de abril]", sublinhou.

O novo centro de vacinação vai ficar instalado no pavilhão da escola básica Bartolomeu Dias, na Rua Heróis do Ultramar, em Sacavém, e terá uma capacidade máxima diária para administrar 1.400 doses de vacina contra a covid-19.

Bernardino Soares referiu que a autarquia investiu cerca de 30 mil euros na aquisição e instalação dos materiais necessários e que irá assumir também os custos com a vigilância do espaço e com o aluguer do gerador de emergência.

A nível dos transportes, o autarca adiantou que a Câmara de Loures está em negociações com a Rodoviária de Lisboa (RL) para assegurar um reforço do número de carreiras.

O centro de vacinação de Sacavém é servido diretamente pelas carreiras da RL 710 e 307.

A Câmara de Loures disponibiliza também transporte para o centro, mas apela a que apenas recorram a este serviço as pessoas com dificuldades de mobilidade ou deslocação que não disponham de alternativa.