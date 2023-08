Loures. Uma agente da PSP morre em despiste de carro patrulha

O despiste de um carro de patrulha em Loures provocou a morte a uma agente da PSP na madrugada desta quinta-feira, avança a Rádio Renascença.

A vítima mortal conduzia o veículo no momento do acidente. Há ainda a registar três agentes feridos, dois dos quais são estagiários, todos com fraturas.

O despiste terá ocorrido na zona de Sacavém, quando a patrulha da PSP ia a caminho de um assalto. A viatura embateu num bloco de betão, sob o viaduto da A1.

Notícia atualizada às 07:56