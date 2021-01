Lisboa, Porto e Coimbra fora dos concelhos de maior risco de infeção

De acordo com os dados do boletim epidemiológico da Direção-Geral de Saúde (DGS) sobre o risco de infeção por concelho, Lisboa, Porto, Vila Nova de Gaia, Matosinhos, Maia e Coimbra saem do patamar de risco "muito elevado", que acarreta o recolher obrigatório às 13 horas durante o fim-de-semana.

Leia a notícia na integra no Dinheiro Vivo