Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
Lisboa e outros seis concelhos vão ficar temporariamente sem eletricidade no domingo
D.R.
Sociedade

Lisboa e outros seis concelhos vão ficar temporariamente sem eletricidade no domingo

Devido trabalhos na rede de distribuição, Lisboa, Oeiras, Sintra, Tomar, Faro, Lagos e Olhão vão ficar no domingo sem fornecimento de eletricidade, entre as 05:00 e as 11:00, diz a E-Redes.
DN/Lusa
Publicado a
Atualizado a

Os municípios de Lisboa, Oeiras, Sintra, Tomar, Faro, Lagos e Olhão vão ficar no domingo sem fornecimento de eletricidade, entre as 05:00 e as 11:00, devido a trabalhos na rede de distribuição, informou esta quinta-feira, 6 de novembro, a operadora E-Redes.

Numa nota publicada na sua página da internet, a E-Redes explica que se tratam de “interrupções programadas, previamente agendadas”, com o objetivo de “garantir a qualidade e a fiabilidade do serviço elétrico”.

“Manter a continuidade e qualidade do fornecimento de energia elétrica é a prioridade da E-Redes. Para tal, efetuamos trabalhos localizados na rede de distribuição, sendo necessário proceder à interrupção pontual da alimentação de energia elétrica aos clientes”, explica a nota.

Os municípios afetados por esta intervenção são os de Lisboa, Oeiras e Sintra (no distrito de Lisboa), Tomar (distrito de Santarém) e Faro, Lagos e Olhão (distrito de Faro).

No caso de Lisboa, será afetada a freguesia de Campolide, na Avenida Conselheiro Fernando de Sousa e na Rua Professor Sousa da Câmara, estando o corte programado para ocorrer entre as 05:00 e as 11:00.

Em Oeiras, a interrupção do fornecimento de eletricidade irá ter lugar na União de Freguesias de Algés, Linda-A-Velha E Cruz Quebrada-Dafundo entre as 07:00 e as 11:00.

No concelho de Sintra, os trabalhos vão afetar a União das freguesias de São João das Lampas e Terrugem entre as 06:00 e as 11:00, enquanto no de Tomar serão afetadas as freguesias de São João Batista e Santa Maria dos Olivais, entre as 06:00 e as 07:00.

No Algarve, estão previstos cortes nas freguesias de Montenegro (Faro), Quelfes (Olhão) e São Gonçalo de Lagos (Lagos), entre as 07:00 e as 11:00.

“Nestas interrupções são realizadas manobras, trabalhos de ligação, reparação ou conservação de infraestruturas de rede, sempre que estiverem esgotadas todas as possibilidades de alimentação alternativa a partir de instalações existentes”, indica a E-Redes.

Segundo a operadora, “estas interrupções servem, igualmente, para corrigir situações que podem gerar insegurança da rede elétrica e/ou prevenção de avarias”.

Os consumidores poderão consultar os locais e horários das interrupções através da ligação https://www.e-redes.pt/pt-pt/o-que-fazemos/qualidade-de-servico/consulte-interrupcoes-agendadas.

Lisboa e outros seis concelhos vão ficar temporariamente sem eletricidade no domingo
Mau tempo deixou 60 mil clientes da E-Redes sem eletricidade. Às 12h00 ainda estavam sem luz cerca de 25 mil
Eletricidade
E-Redes

Artigos Relacionados

No stories found.
Diário de Notícias
www.dn.pt