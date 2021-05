Lisboa em alerta. País continua em situação de calamidade

A ministra da Presidência, Mariana Vieira da Silva, apresentando as conclusões da reunião de hoje do Conselho de Ministros

Bastonário dos Médicos defende revisão dos critérios do mapa de risco

Lisboa com 46% dos 572 novos casos em dia sem mortos

O Governo decidiu hoje prolongar a situação de calamidade em território nacional até 13 de junho, no âmbito do combate à pandemia da covid-19, anunciou a ministra de Estado e da Presidência, Mariana Vieira da Silva, após mais uma reunião do Conselho de Ministros.

Na mesma conferência de imprensa, a ministra que revelou que o concelho de Lisboa - onde a incidência pandémica já está acima de 120 casos por cem mil habitantes em 15 dias - ficará agora sob alerta, com testagem reforçada sobretudo nos pontos onde a incidência pandémica é maior.

A situação em Lisboa mostra "incidência crescente" da pandemia, sendo isso "motivo de preocupação", afirmou Mariana Vieira da Silva.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Esta decisão de renovar a situação de calamidade, que se aplica a todo o território continental de Portugal, foi anunciada por Mariana Vieira da Silva no final da reunião do Conselho de Ministros.

A situação de calamidade entrou em vigor em 1 de maio, após 12 períodos de estado de emergência, e foi renovada há duas semanas até às 23:59 horas deste domingo.

O novo período de situação de calamidade estará em vigor até às 23:59 do dia 13 de junho.

A situação de calamidade é o nível de resposta a situações de catástrofe mais alto previsto na Lei de Base da Proteção Civil, depois da situação de alerta e de contingência.

De acordo com os dados mais recentes da Direção-Geral da Saúde, já foram contabilizados 847 006 casos de covid-19 no país e 17 022 óbitos desde o início da pandemia.

A ministra afirmou que a evolução da matriz de risco, a nível do continente, indica que "temos de reforçar os nossos cuidados".

Sendo certo que a incidência pandémica baixou de 9 de março para 26 de maio (de 118,49 casos por cem mil habitantes em 15 dias para 54,4), é também verdade que o Índice de Transmissibilidade (quantas pessoas contagiadas por um doente) subiu, no mesmo período, de 0,78 para 1,07.

Na aplicação territorial das medidas de mitigação, o Governo decidiu que há dois concelhos que voltam atrás no desconfinamento: Arganil (que vai para as regras de 5 de abril) e Golegã (regras de 19 de abril).

Montalegre e Odemira ficam como estão.

Lamego avança para a mesma fase do resto do país.

Segundo Mariana Vieira da Silva, "274 concelhos [em 308 ao todo] têm hoje as regras que se aplicam a todo o país".

Seis concelhos recuperaram: Albufeira, Castelo de Paiva, Fafe, Lagoa, Oliveira do Hospital e Santa Comba Dão.

Continuam em alerta: Tavira, Vila do Bispo e Vila Nova de Piava e acrescem a estes Chamusca, Salvaterra de Magos, Vale de Cambra.