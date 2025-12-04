Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
Gerardo Santos
A nenhum utente pode ser negado cuidados de saúde.
Sociedade

Ligue Antes, Salve Vidas. Regulador da Saúde diz que hospitais e centros de saúde estão a dificultar acesso de utentes a cuidados

DN teve acesso à última avaliação da ERS sobre o funcionamento do programa que é “porta de entrada no SNS”, e que ainda não foi publicada. Nesta, lê-se que há unidades a violar a Constituição e a Carta dos Direitos dos Utentes, pois ninguém “pode ficar sem assistência”, mesmo não estando referenciado. E alerta: “Situações são puníveis com coimas.” Há ainda críticas a profissionais, por desconhecerem regras do programa, Direção Executiva e SPMS.
Publicado a
Loading content, please wait...
Saúde
Linha SNS24
edição impressa
Ligue Antes, Salve Vidas
Diário de Notícias
www.dn.pt