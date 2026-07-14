Outros artigos vendidos nas lojas Lidl, designadamente da marca “1001 delights”, não estão afetados por esta recolha.
Outros artigos vendidos nas lojas Lidl, designadamente da marca “1001 delights”, não estão afetados por esta recolha.Foto: Lidl
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Lidl alerta para risco de alergia e recolhe gelado de pistácio e chocolate

Em causa está o “Gelado ao Estilo Dubai, com sabor a Pistácio e Chocolate - 500 ml”.
DN/Lusa
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A cadeia de supermercados Lidl alertou hoje para os riscos de consumo de um gelado que está a retirar do mercado, devido à possibilidade da presença de caju e das reações que pode provocar em pessoas alérgicas.

Em causa está o “Gelado ao Estilo Dubai, com sabor a Pistácio e Chocolate - 500 ml”. O Lidl Portugal está a proceder à recolha do artigo, com as datas de validade 04/12/2027 e 05/12/2027, anunciou a empresa, em comunicado.

A razão para esta recolha prende-se com o facto de não ser possível excluir a presença de caju no produto em causa, segundo a mesma fonte. “Devido à possibilidade de uma reação alérgica decorrente do seu consumo, os consumidores com alergia a caju devem respeitar rigorosamente esta indicação e não consumir, em circunstância alguma, o produto afetado. Para os consumidores que não têm alergia a caju, o produto está apto para consumo”, garantiu a empresa.

Os consumidores que tenham adquirido o gelado podem devolvê-lo em qualquer loja da cadeia, sendo o respetivo reembolso assegurado, “mesmo sem a apresentação do talão de compra”. Esta recolha afeta exclusivamente o artigo “Gelado ao estilo Dubai, com sabor a Pistácio e Chocolate - 500 ml” (Dubai Style Pistachio Flavour & Chocolate) da marca “1001 delights”, com as datas de validade (datas de durabilidade mínima) 04/12/2027 e 05/12/2027.

Outros artigos vendidos nas lojas Lidl, designadamente da marca “1001 delights”, não estão afetados por esta recolha.

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