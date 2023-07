Levantada interdição a banhos em Quarteira e Vale do Lobo

A interdição a banhos nas praias de Quarteira e Vale do Lobo, no Algarve, que durou menos de 24 horas e cuja interdição foi levantada quarta-feira, foi causada por um foco de poluição.

A informação foi prestada à agência Lusa pelo comandante da zona marítima do Sul.

Segundo o comandante Santos Pereira, as novas análises à qualidade da água foram conhecidas esta quarta-feira às 11:30, o que permitiu levantar a interdição naquela extensão do litoral afetada.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

"Fomos informados às 11:30 de que [a qualidade] da água já está num nível aceitável", referiu, sublinhando que os banhistas já podem ir à água em segurança.

Num comunicado, a Autoridade Marítima Nacional indicou que, após nova análise à qualidade da água nas praias de Quarteira e Vale do Lobo, "a Agência Portuguesa do Ambiente (APA) informou que o resultado da análise indica que os valores microbiológicos estavam dentro dos padrões de qualidade".

Assim, "e após orientações da Autoridade Regional de Saúde, foi levantada a interdição a banhos", tendo sido "dadas instruções para que fosse hasteada novamente a bandeira verde na praia".

Na terça-feira à tarde, as autoridades ambientais interditaram a banhos as praias de Vale do Lobo e de Quarteira, no concelho de Loulé, devido à presença de bactérias prejudiciais à saúde na água do mar, disse o comandante Santos Pereira.

Em declarações à agência Lusa, o comandante disse que as análises à qualidade da água do mar efetuadas pela Agência Portuguesa do Ambiente (APA) detetaram a presença de coliformes fecais na água e a delegada regional de saúde ordenou a interdição das duas praias a banhos.

As praias de Vale do Lobo e de Quarteira são duas das principais zonas balneares do concelho de Loulé (distrito de Faro).