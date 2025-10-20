Legionella obriga a fechar pavilhão desportivo em Alvito

A bactéria Legionella foi detetada nos balneários do pavilhão gimnodesportivo de Alvito, no distrito de Beja, o que obrigou ao encerramento temporário das instalações, por precaução, revelou esta segunda-feira, 20 de outubro, fonte da unidade de saúde pública.A coordenadora da Unidade de Saúde Pública da Unidade Local de Saúde do Baixo Alentejo (ULSBA) indicou que a Legionella foi detetada durante os procedimentos habituais de controlo da bactéria. "A câmara municipal identificou a presença ambiental da bactéria Legionella nos balneários do pavilhão gimnodesportivo de Alvito", afirmou Sara Duarte, citada pela Lusa, referindo que o município comunicou a situação à Saúde Pública na quarta-feira.A coordenadora da Unidade de Saúde Pública da ULSBA adiantou que os balneários estão interditos, pelo menos, até à realização de novas análises. "Já estão a ser tomadas medidas corretivas, como choques térmico e químico, e serão agendadas para os próximos dias novas colheitas para avaliar as medidas", acrescentou.Segundo a médica, até agora, "não há casos da doença reportados".O pavilhão gimnodesportivo é propriedade do Ministério da Educação e a sua utilização está acessível à comunidade escolar, coletividades e população em geral.