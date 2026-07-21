País continua com um milhão e meio de utentes sem médico de família, um problema urgente e emergente que "não se conseguiu resolver".
País continua com um milhão e meio de utentes sem médico de família, um problema urgente e emergente que "não se conseguiu resolver".
Sociedade

Julian Perelman. “O acesso aos cuidados é um problema sério. O SNS está a ser discriminatório em relação aos mais pobres”

Economista, especialista em saúde e professor da Escola Nacional de Saúde Pública (ENSP), da Universidade Nova de Lisboa, Julian Perelman diz ao DN que, ao fim de dois anos de mandato, o Governo teve medidas com impacto positivo, mas “está a cometer os mesmos erros de governos anteriores”. E por questões ideológicas, “não é só com PPP que se resolvem todos os problemas”.
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