Juiz Ivo Rosa desiste da candidatura a procurador europeu

O juiz Ivo Rosa desistiu da candidatura ao cargo de procurador europeu, avança esta quarta-feira a RTP. Magistrado enviou uma carta à Comissão de Assuntos Europeus - onde estava prevista a sua audição a partir das 12:00 - a dar conhecimento da desistência da candidatura.

Desta forma, o procurador José Ranito é o único candidato ao cargo.

Na carta a que a estação pública teve acesso, Ivo Rosa justifica a decisão pelo facto de ter sido nomeado como juiz do coletivo para um caso que decorre no Tribunal Penal Internacional, em Haia, e que deverá estender-se até 2024.

O magistrado é juiz do coletivo no caso Félicien Kabuga, empresário acusado de genocídio e crimes contra a humanidade no Ruanda, em 1994.

"O julgamento em causa, devido à sua complexidade, idade do arguido e problemas de saúde deste, irá prolongar-se para além do prazo inicialmente previsível para a sua conclusão. Com efeito, irá prolongar-se para além de julho do corrente ano e seguramente durante o ano de 2024.", pode ler-se na missiva, citada pela SIC Notícias.

Neste sentido, caso Ivo Rosa fosse escolhido para o cargo "estaria impedido de iniciar" as funções de procurador europeu, que começam já em julho deste ano, "em virtude de ter de continuar a fazer parte do julgamento".

"Por este motivo superveniente, por forma a evitar a prática de atos inúteis, o signatário informa que desiste da candidatura em curso e, por esse motivo, não estará presente na audição", refere o juiz Ivo Rosa na carta.

De acordo com o Observador, a decisão de Ivo Rosa surge depois de o juiz desembargador José António Rodrigues Cunha ter desistido da candidatura ao cargo de procurador europeu na sexta-feira.