Jovem detido por tentativa de homicídio na passagem de ano em Lisboa
Sociedade

Jovem detido por tentativa de homicídio na passagem de ano em Lisboa

Na sequência de um desentendimento com vários indivíduos, o suspeito terá agredidor um homem de 32 anos, espetando-lhe uma faca na zona ocular.
Um jovem de 24 anos foi detido na madrugada do dia de Ano Novo, em Lisboa, por tentativa de homicídio, na sequência de um desentendimento com vários indivíduos, anunciou este sábado, 3 de janeiro, a Polícia de Segurança Pública.

A detenção pela prática do crime de homicídio na forma tentada ocorreu cerca da 01:40 na Rua Áurea, em Lisboa, adianta o Comando Metropolitano de Lisboa da PSP em comunicado.

Segundo a PSP, o suspeito, no seguimento de um desentendimento com vários indivíduos, acabou por agredir um homem de 32 anos, espetando-lhe uma faca na zona ocular.

“A vítima foi transportada para o Hospital e, embora com ferimentos graves, está livre de perigo”, salienta.

A PSP adianta que foi contactada a Polícia Judiciária devido ao tipo de crime em causa.

O detido foi presente a primeiro interrogatório judicial, tendo-lhe sido aplicada a medida de coação de prisão preventiva.

