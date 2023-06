Jovem de 20 anos morre após despiste de madrugada em Braga

Um jovem de 20 anos morreu na madrugada deste domingo após um despiste de automóvel em Braga, tendo o acidente provocado outro ferido ligeiro, disse à Lusa fonte da Proteção Civil do Cávado.

De acordo o comando subregional de Emergência e Proteção Civil do Cávado, o alerta foi dado às 01:56 da madrugada de domingo na Avenida do Santuário, no Sameiro, em Braga.

Segundo a mesma fonte, o óbito ocorreu após o despiste do veículo ligeiro em que as vítimas seguiam.

No local estiveram os bombeiros Sapadores de Braga, a Cruz Vermelha, a VMER (Viatura Médica de Emergência e Reanimação) de Braga, a GNR e uma ambulância.