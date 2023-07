Jovem com cerca de 20 anos morre afogado na praia de Alburrica no Barreiro

A mesma fonte indicou à Agência Lusa que a vítima foi retirada da água por nadadores-salvadores, tendo o óbito sido declarado no local pelo médico da viatura médica de emergência e reanimação (VMER) do Barreiro.

Segundo fonte do Comando Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil da Península de Setúbal, o alerta foi dado às 18:21.

Foram mobilizados para o local sete operacionais, dos Bombeiros Sul e Sueste (Barreiro), do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM), da Polícia Marítima e do Serviço Municipal de Proteção Civil do Barreiro, apoiados por quatro veículos, incluindo a Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER).