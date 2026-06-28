Jovem baleado na Amadora e autor dos disparos em fuga

Um jovem foi este domingo (28 de junho) baleado na Amadora, tendo ficado gravemente ferido, e o autor dos disparos está em fuga, indicou fonte da Polícia de Segurança Pública.Segundo a mesma fonte, citada pela agência Lusa, o jovem, com cerca de 20 anos, foi baleado na cabeça e transportado “em estado muito grave” e inconsciente para o Hospital São Francisco Xavier, em Lisboa.Os disparos aconteceram ao final da manhã na zona da Estrada Militar, na Amadora, e o policiamento naquela zona foi reforçado durante algum tempo, acrescentou à Lusa uma outra fonte policial.O alerta para PSP foi dado através do 112 em que alguém comunicou ter assistido a vários disparos de uma arma de fogo e um homem estava caído no chão, indicou a fonte da PSP, dando conta que no local não foi encontrada qualquer testemunha e o autor dos disparos está em fuga.O caso está agora a ser investigado pela Polícia Judiciária..Procurado pela justiça brasileira detido pela PSP em Santarém para extradição.Diretor da PSP considera caso "grave e excecional" envolvimento de polícia em grupo de extrema-direita