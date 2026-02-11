Durante a elaboração da obra, Jorge Bacelar Gouveia teve também a ideia de criar um anteprojeto a apresentar à Assembleia da República que define o Regime Jurídico da Língua Portuguesa.
Durante a elaboração da obra, Jorge Bacelar Gouveia teve também a ideia de criar um anteprojeto a apresentar à Assembleia da República que define o Regime Jurídico da Língua Portuguesa.Foto: Pedro Rocha / Global Imagens
Sociedade

Jorge Bacelar Gouveia lança novo livro. “Ensinar o Código Civil português em inglês não faz o menor sentido”

O professor catedrático e constitucionalista Jorge Bacelar Gouveia apresenta esta quinta-feira o livro Direito da Língua. Em entrevista ao DN, destaca que existe a “necessidade de defender o português em Portugal como um direito fundamental à língua materna”, no mundo académico e do estado.
