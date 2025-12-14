Iscte atribui doutoramento “honoris causa” a Teresa de Sousa, Carlos Salema e Isabel Furtado

O Iscte vai atribuir, esta segunda-feira, 15 de dezembro, doutoramentos honoris causa a três personalidades de referência da vida científica, empresarial e jornalística portuguesa: a jornalista Teresa de Sousa, o engenheiro e cientista Carlos Salema e a gestora Isabel Furtado. A cerimónia realiza-se às 15:00, no Grande Auditório da universidade, em Lisboa.A distinção insere-se nas comemorações do 53.º aniversário do Iscte e pretende reconhecer percursos que marcaram o país em áreas centrais do conhecimento e da cidadania. “O Iscte quer distinguir personalidades a quem o país deve muito na ciência, na inovação, na sustentabilidade industrial e na construção de uma opinião pública informada e democrática”, afirma a reitora, Maria de Lurdes Rodrigues.Sobre Carlos Salema, a reitora do Iscte sublinha o seu percurso de investigador, de professor, de fundador do Instituto das Telecomunicações (IT), de presidente da Junta Nacional de Investigação Científica e Tecnológica – JNICT (antecessora da Fundação para a Ciência e Tecnologia - FCT) e, também, de presidente da Academia de Ciências de Lisboa. “Carlos Salema é uma fonte de inspiração para o o Iscte no desenvolvimento da área das tecnologias, nomeadamente no grande projeto internacional de teste da nova geração de fibra ótica multinúcleo”, afirma Maria de Lurdes Rodrigues, citada em comunicado.Teresa de Sousa, jornalista do Público, é distinguida pelo contributo para o jornalismo político nacional e internacional. “A atribuição do título ‘honoris causa’ a Teresa de Sousa significa a homenagem do Iscte à imprensa séria, rigorosa, cosmopolita e europeísta, que pauta a sua missão pelos valores do humanismo”, sublinha Maria de Lurdes Rodrigues. Num contexto de debate sobre o futuro da comunicação social, acrescenta, importa “chamar a atenção aos nossos alunos, e a todos os cidadãos, para o valor de profissionais como Teresa de Sousa”.Já a distinção de Isabel Furtado, gestora com uma carreira de destaque nas indústrias têxtil e automóvel, "sublinha a ligação do Iscte às empresas e a formas de gestão comprometidas com as questões sociais e ambientais, que promovem práticas sustentáveis e estimulam a inovação industrial”, refere a instituição. "Isabel Furtado é uma das figuras mais relevantes das indústrias têxtil e automóvel em Portugal, tendo-se distinguido por uma presidência inspiradora à frente da COTEC Portugal – Associação Empresarial para a Inovação e, atualmente, como presidente do Conselho de Administração da Casa da Música”, afirma Maria de Lurdes Rodrigues.Desde 1999, o Iscte tem distinguido com doutoramentos honoris causa personalidades de mérito excecional, comoJosé Veiga Simão, Fernando Henrique Cardoso (Brasil), José Pacheco Pereira, António Correia de Campos, Nuno Portas, Manuela Veloso e Pedro Pires (Cabo Verde).