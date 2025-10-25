IPMA eleva para laranja aviso de mau tempo em cinco distritos do continente

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) elevou o aviso meteorológico em vigor este sábado, 25 de outubro, em vigor devido à previsão de chuva forte para laranja em cinco distritos.Aveiro, Coimbra, Guarda, Leiria e Viseu passam assim a estar sob aviso laranja, o intermédio numa escala de três, até às 15h00 deste sábado, período durante o qual está prevista "precipitação forte e persistente".Sob aviso amarelo, o menos grave, continuam até às 15h00 os distritos de Castelo Branco, Lisboa, Portalegre e Santarém, por causa da chuva forte, enquanto no Porto este alerta terminava pelas 12h00.O estado do tempo em Portugal continental, em especial as regiões do norte e centro, está a ser afetado pelos efeitos da depressão Benjamim.Para este sábado, o IPMA prevê céu muito nublado ou encoberto, com precipitação por vezes forte e persistente nas regiões Norte e Centro, sendo fraca no Baixo Alentejo e no Algarve.Aponta ainda para uma pequena descida da temperatura máxima no Norte, no Centro e no Algarve.No domingo, prevê-se um desagravamento das condições meteorológicas nas regiões do norte e do centro, mas com o sistema frontal a deslocar-se para sul, onde a precipitação poderá ser temporariamente mais intensa até ao início da tarde.