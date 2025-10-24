Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
Infraestruturas de Portugal vai fazer "levantamento técnico exaustivo" das necessidades da EN2
Infraestruturas de Portugal vai fazer "levantamento técnico exaustivo" das necessidades da EN2

Além da melhoria das condições do traçado, pretende-se requalificar os marcos e bermas, criar parques para autocaravanas e motards e outras zonas de descanso e melhorar a sinalética informativa.
DN/Lusa
Publicado a
Atualizado a

A Infraestruturas de Portugal (IP) vai realizar um "levantamento técnico exaustivo" das necessidades da Estrada Nacional 2 (EN2), que liga Chaves a Faro, para melhorar as condições de segurança do traçado, revelou esta sexta-feira, 24 de outubro, o Governo.

Em comunicado, o Ministério das Infraestruturas e Habitação indica que, no âmbito da viagem realizada pelo ministro Miguel Pinto Luz nos últimos dias pela EN2, já foram tomadas algumas decisões, nomeadamente mandatar a IP para fazer o levantamento das necessidades da estrada que percorre mais de 700 quilómetros, unindo o Norte e o Sul do país.

Além da melhoria das condições de segurança do traçado, pretende-se requalificar os marcos e bermas, criar parques para autocaravanas e motards e outras zonas de descanso, melhorar a sinalética informativa "para destacar a oferta cultural, patrimonial e gastronómica de cada concelho, em conjunto com o Turismo de Portugal", além de "construir marcos de maior dimensão no quilómetro zero e no quilómetro 738 que assinalam o início e o fim do percurso da EN2 em Chaves e Faro, respetivamente", indica o Ministério.

Tal como Pinto Luz anunciou durante a viagem que fez pela EN2, que começou na terça-feira em Chaves e terminou esta quinta-feira no Algarve, também será requalificado o troço entre os quilómetros 425 e 467,9, nos distritos de Santarém e Portalegre, que atravessa os concelhos de Abrantes, Ponte de Sor e Avis.

O objetivo da empreitada, que representará um investimento de 10 milhões de euros, será reforçar as condições de segurança e circulação deste troço, cujo estado de conservação é considerado "insatisfatório", recorda o Ministério.

Já no distrito de Faro, será reposta a plataforma rodoviária ao quilómetro 710 da EN2, em São Brás de Alportel, "na sequência do abatimento do pavimento provocado por fenómenos geotécnicos associados às intempéries registados no inverno passado", lê-se na nota.

Citado no comunicado, o ministro das Infraestruturas e Habitação salienta o "diálogo permanente" do Governo com "os representantes do poder local - tenham a cor política que tiverem", como "ficou patente nestes 738 quilómetros percorridos, ao longo de 35 concelhos".

Segundo o Ministério das Infraestruturas e Habitação, entre as preocupações transmitidas pelos autarcas está a necessidade de desclassificar troços urbanos da EN2, a necessidade de uma decisão quanto ao traçado do Itinerário Principal 3 (IP3) em perfil de autoestrada entre Coimbra e Mortágua e a construção de um acesso da autoestrada 2 (A2) ao futuro heliporto de serviço de emergência de Vila de Rei.

EN2
Infraestruturas de Portugal (IP)

