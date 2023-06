Susana Carvalho, líder do projeto

As doenças que afetam as culturas são uma das principais ameaças à produtividade agrícola e à segurança alimentar. Do conjunto de agentes patogénicos que constituem esta ameaça, os fungos representam mais de 80% e são responsáveis por reduções de produtividade que podem atingir os 30%. São também o principal motivo para a rejeição dos frutos e legumes ao longo de toda a cadeia - da produção ao consumidor - provocando grandes perdas económicas e desperdício alimentar.

Apesar dos esforços para tentar controlar as doenças fúngicas, a incidência destas tem vindo a aumentar nas últimas décadas, situação que poderá ser agravada pelas alterações climáticas. Entre as estratégias implementadas pelos produtores, regista-se uma elevada utilização de fungicidas sintéticos. Porém, a eficácia destes produtos tem vindo a diminuir e a sua utilização tem um impacto negativo nos ecossistemas e na saúde humana.