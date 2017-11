Pub

Em 2018, o evento 7 Maravilhas vai eleger a melhor mesa do país; que resulta da associação entre gastronomia, vinho e roteiro turístico.

"Vamos sentar Portugal à mesa", foi assim que Luís Segadães, o mentor dos concursos das 7 Maravilhas, apresentou o tema do concurso do próximo ano: depois do sucesso da eleições das aldeias mais maravilhosas, no próximo ano o desafio será escolher as "7 Maravilhas à Mesa", um conceito que vai muito além daquilo que comemos: a gastronomia será avaliada em associação com as vinhas, azeites e roteiros turísticos.

Foi na Herdade de São Lourenço do Barrosal, perto de Monsaraz, que a organização da iniciativa 7 Maravilhas apresentou o próximo concurso. Na mesa, os sete oradores exibem uma pregadeira com o número 7 na lapela. Luís Segadães insiste no simbolismo do número 7: esta será a sétima edição do concurso que se realizou pela primeira vez em 2007. Depois das eleições das maravilhas de Portugal e do património, seguiram-se as maravilhas portuguesas no mundo (2009), as maravilhas naturais (2010), da gastronomia (2011), das praias (2012) e das aldeias (2017).

Depois do sucesso da última edição, Luís Segadães anuncia que se vai procurar o "prazer de estar à mesa". Como sempre o objetivo é "promover as regiões e o mundo rural", estimulando o turismo e apostando nos produtos autóctones e das tradições de cada região. "Queremos dar ênfase ao melhor que cada região tem", diz o presidente das 7 Maravilhas.

O melhor do Diário de Notícias no seu email Fechar Agora pode subscrever gratuitamente as nossas newsletters e receber o melhor da atualidade com a qualidade Diário de Notícias. Subscrever

Cada candidatura é um complexo composto por 7 elementos da gastronomia (pão, sopas, peixe e marisco, carne e caça, queijos e produtos endógenos), alguns vinhos e azeites, e ainda um tipo de roteiro turístico (território vinhateiro, património natural ou cultural, museus, adegas/lagares/queijeiras, evento de afirmação territorial, experiências únicas e alojamento turístico). Será da associação destes elementos que se irá fazer a "melhor mesa".

As candidaturas podem ser apresentadas por qualquer entidade pública ou privada a partir de 17 de novembro e até 27 de fevereiro. Um painel de especialistas escolhe os 49 pré-finalistas, de onde sairão as 14 mesas finalistas (pelo menos uma de cada região).

Para além da comida, o vinho e o turismo são os dois eixos principais da edição deste ano.

Percorra a galeria de imagens acima clicando sobre as setas.