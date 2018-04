Pub

Nova publicação para miúdos entre os 6 e os 10 anos quer despertar a curiosidade, divertir e ajudar a aprender

Tem desafios e mostra curiosidades fixes, coloca perguntas curiosas e inesperadas, para se pensar um bocadinho, e traz uma experiência, com todos os materiais que são necessários para a pôr em prática e ver o acontece e, claro, tem muitos bonecos e ilustrações. A revista Sou Cientista, que vai estar nas bancas a partir da próxima quarta-feira, 4 de abril, e que terá periodicidade mensal, é dedicada aos mais novos, com idades entre os 6 e os 10 anos. Eles é que são os cientistas, e a revista, uma parceria entre a editora Goody e a empresa Science4you, especializada em brinquedos e materiais científicos para os mais novos, quer ser guia, roteiro e uma boa companhia para a sua criatividade nesta área da ciência e das tecnologias.

Daí as rubricas diferentes e variadas. Nesta primeira edição, por exemplo, cada pequeno leitor vai conseguir perceber que tipo de cientista é, fazendo um pequeno teste. Será que a sua curiosidade está mais voltada para os segredos das plantas, para a vida dos animais selvagens ou para os mistérios das estrelas, dos planetas e do universo, ou para um pouco de tudo isto, e muito mais?

Pois o teste vai ajudar a descobri-lo. Os resultados das respostas às perguntas permitirão a cada leitor-cientista traçar o seu próprio perfil, e o dos amigos. Mas há muito mais para ler - e fazer - ao longo das 35 páginas (contracapa incluída, que também propõe uma atividade) da Sou Cientista e do kit experiência que acompanha a revista, tudo acondicionado numa pequena mala reutilizável. Sim, porque os pequenos cientistas também são amigos do ambiente.

Por falar nisso, neste número inaugural vão ficar a conhecer melhor um dos ambientalistas portugueses que mais se tem destacado como ativista e voz pública a favor do ambiente e da conservação da natureza - sim, adivinharam, o Francisco Ferreira -, que é o entrevistado deste primeiro número, e que ali explica como é que cada um pode defender e ajudar a preservar o planeta.

Depois há instruções para várias atividades que se podem fazer com coisas que é fácil encontrar lá em casa, como copos, palhinhas, óleo, água, vinagre... já estão curiosos? E ainda histórias de descobertas, jogos e, claro, experiências. A que a Sou Cientista propõe aos jovens leitores neste primeiro número parte da plantação de sementes de agrião em dois pequenos vasos que têm de ser colocados em posições diferentes (um de pé, o outro deitado) para depois ver o que acontece quando as plantinhas de agrião crescem.

"Escolhemos esta experiência para começar porque sabemos que será marcante para as crianças", diz Miguel Pina Martins, que dirige a Science4you. "Todos nós nos lembramos de naquela idade plantar um feijão e depois acompanhar o seu crescimento", explica. "Por isso acreditamos que esta primeira experiência vai ficar na memória das crianças."

A capa do primeiro número da Sou Cientista, que chega às bancas na próxima quarta-feira, é o espelho dos conteúdos, a que não falta uma experiência científica

Preencher um vazio e inovar

A ideia da Sou Cientista foi "a sequência lógica de uma parceria que já existe há alguns anos", explica por seu turno Nuno Catarino, administrador e o responsável editorial da Goody. "Há vários anos que temos contacto com a Science4you e a ideia da revista acabou por surgir naturalmente e de forma recíproca, já que, juntos, temos as várias valências necessárias para este tipo de projeto", sublinha.

Além disso, "havia um vazio nesta área, para uma revista dedicada à ciência para um público infantil, dos 6 aos 10 anos", lembra Nuno Catarino. "Considerámos que era importante ir para o mercado com uma parceria vencedora e um produto diferenciado para o quiosque, e o objetivo é que as crianças adiram, que exercitem a sua curiosidade, que se divirtam, e que com isso aprendam e adquiram novos conhecimentos", resume.

Miguel Pina Martins concorda. "A ideia é entusiasmar as crianças pela ciência, e despertar essas vocações, até porque no futuro os empregos serão sobretudo nestas as áreas da ciência, das engenharias e das tecnologias", explica.

Sobre a Sou Cientista, nenhum dos dois responsáveis tem dúvidas: "Nunca houve antes uma revista de ciência para estas idades." Mas, mais ainda, "como esta, que à revista propriamente dita junta um kit de experiência, não conheço nenhuma outra", garantem ambos.

Além do mais, a junção das duas coisas, usando "um formato também ele diferenciado", que é a pequena mala reutilizável, faz da Sou Cientista uma "novidade".

Quanto ao título, Nuno Catarino e Miguel Pina Martins não podiam estar mais satisfeitos. "É direto e diz tudo", garantem. Se a revista, que custará 7,90 euros, vai ser um sucesso, "só se saberá dentro de alguns meses", diz Pina Martins. Mas "que tem o que é importante e necessário, isso tem".

