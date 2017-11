Pub

Secretário de Estado da Saúde não economizou nas palavras. E pediu apoio da Ordem para atacar as baixas fraudulentas por gravidez de risco e faltas devido a insatisfação profissional

O secretário de Estado da Saúde, Manuel Delgado, mostrou a sua desconfiança em relação à quantidade de baixas por gravidez de risco apresentadas pelos médicos e considerou "uma vergonha" as ausências no Serviço Nacional de Saúde (SNS).



O governante, citado pelo JN, falava numa conferência organizada pela Associação Portuguesa de Engenharia e Gestão de Saúde (APEGSaúde) na secção regional do Norte da Ordem dos Médicos. "O SNS é o serviço público que tem mais ausências ao trabalho. É uma vergonha a nível nacional e internacional", disse referindo-se particularmente às baixas por gravidez de risco.

E continuou: "Precisamos de uma sindicância com o apoio da Ordem dos Médicos para avaliar estas situações que representam um ano e meio sem trabalhar."



Em declarações ao JN, Manuel Delgado apresentou mais uma justificação sublinhando que "as baixas têm, muitas vezes, a ver com a insatisfação dos profissionais".

Este ano já se registaram 2,97 milhões de dias de faltas ao trabalho no setor da saúde. A baixa por doença foi o motivo da maioria das faltas - 1,7 milhões de dias. Segue-se a parentalidade, responsável por 1,2 milhões de dias de falta.