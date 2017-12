Pub

Empresa de Elon Musk surpreendeu alguns moradores do estado norte-americano da Califórnia

O último lançamento da SpaceX, empresa de Elon Musk, assustou os moradores da Califórnia: o fumo, bem como o efeito criado nos céus da região criou alguma surpresa, fascínio e até algum susto.

Nas redes sociais as reações não se fizeram esperar e o próprio Musk, num tom certamente irónico, escreveu que se tratava de um "OVNI alien nuclear da Coreia do Norte".

O melhor do Diário de Notícias no seu email Fechar Agora pode subscrever gratuitamente as nossas newsletters e receber o melhor da atualidade com a qualidade Diário de Notícias. Subscrever

O lançamento do Falcon 9 acabou por ser um sucesso, com dez satélites de comunicação a ficarem em órbita.

Várias pessoas acabaram por partilhar vídeos e fotografias do momento em que várias luzes e fumo apareceram no céu.

Os bombeiros de Los Angeles até emitiram um comunicado a avisar a população de que as "misteriosas luzes no céu" eram de um lançamento da Base Aérea de Vandenburg, que tinha como intuito "colocar satélites no espaço".

Percorra a galeria de imagens acima clicando sobre as setas.