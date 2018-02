Pub

Próximo dos atletas que competem em PyeongChang realizou-se um evento de esqui com máquinas

Enquanto os esquiadores dos Jogos Olímpicos da Coreia do Sul competiam em PyeongChang, a meia hora de viagem, no resort de Welli Hilli, em Hoenseong, realizou-se este domingo a competição de esqui com robôs, onde máquinas de todo o mundo tiveram as suas próprias olimpíadas.

E ainda que a tecnologia tenha dado passos tremendos nos últimos anos, esquiar parece ser um desafio ainda demasiado grande para os robôs bípedes, como demonstram as imagens no vídeo em cima.

Decididamente, há ainda muito trabalho a fazer neste departamento.