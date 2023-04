Interceção de aeonave russa. "Mais uma missão bem-sucedida da Força Áerea portuguesa"

"Não é um incidente, é uma missão de rotina que tem vindo a acontecer. Foi mais uma missão bem-sucedida da Força Aérea portuguesa, no âmbito da sua participação no policiamento aéreo na Lituânia". Foi assim que a ministra da Defesa caracterizou esta terça-feria a interceção que dois caças F-16 portugueses fizeram no domingo a uma aeronave russa que estava a sobrevoar as águas internacionais no Mar Báltico.

Helena Carreiras explicou que se trata de uma "missão habitual de policiamento aéreo na Lituânia" que Portugal tem vindo a desempenhar "há muito tempo".

"Foi mais uma circunstância em que as forças portuguesas demonstraram a sua eficácia na na participação neste tipo de missões de policiamento e reforço da dissuasão e defesa da aliança [NATO]", destacou.

Os caças portugueses estão a participar na missão Baltic Air Policing, da NATO, e estavam a realizar um trabalho de rotina, segundo um comunicado publicado no portal da aliança.

A aeronave russa não tinha plano de voo e seguia com o identificador eletrónico desligado, o que fez com que os dois F-16 recebessem ordens para avançar e confirmar a identificação da aeronave.

"Depois de identificar e escoltar o avião russo, os caças portugueses voltaram em segurança para Siauliai", na Lituânia, indica a nota, que elogia a "demonstração do excelente compromisso, dedicação e profissionalismo de todos os membros que fazem parte do destacamento".