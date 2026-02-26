Instagram vai notificar pais se filhos pesquisarem termos ligados a suicídio ou automutilação

O Instagram vai começar a notificar os pais "na próxima semana" caso os seus filhos adolescentes "tentem repetidamente pesquisar termos relacionados a suicídio ou automutilação" na rede social, anunciou esta quinta-feira, 26 de fevereiro, a empresa controlada pela Meta.Essa medida será ativada para pais nos EUA, Reino Unido, Austrália e Canadá que utilizam as ferramentas de controlo parental da rede social e estará disponível em outras regiões "ainda este ano"."Esses alertas foram criados para fornecer aos pais as informações necessárias para apoiar os seus filhos adolescentes e incluem recursos especializados para ajudá-los a lidar com essas conversas delicadas", afirmou a empresa, em comunicado.O Instagram enfrenta atualmente diversos processos judiciais por supostamente promover efeitos nocivos à saúde mental de menores.As pesquisas que irão ativar o alerta incluem frases que sugerem que um adolescente deseja se automutilar e termos como "suicídio" ou "automutilação".Os alertas serão enviados aos pais por mail, SMS ou WhatsApp, dependendo das informações de contacto disponíveis, bem como por meio de uma notificação na aplicação.