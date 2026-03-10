O médico David Subirá com os braços robóticos que permitem uma cirurgia de alta precisão.
Inovação no cancro: técnica “sem suturas” junta impressão 3D e cirurgia robótica

Criada pelo urologista David Subirá, a técnica RSD permite remover tumores do rim com precisão milimétrica, preservando a função do órgão e protegendo a saúde cardiovascular dos doentes.
Ricardo Simões Ferreira
