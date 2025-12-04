Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
Infiltração de água deixa bloco operatório do hospital da Póvoa de Varzim inoperacional

Em comunicado, aquela unidade de saúde refere que estes problemas têm a ver com o facto de o edifício ser um imóvel com quase dois séculos de existência.
Parte do bloco operatório do hospital da Póvoa de Varzim, distrito do Porto, ficou na segunda-feira inoperacional devido a uma infiltração de água decorrente do mau tempo, informou esta quinta-feira, 4 de dezembro, aquela unidade de saúde.

“Na noite da passada segunda-feira, 1 de dezembro, uma infiltração de água, decorrente das muito adversas condições climatéricas, deixou inoperacional uma parte do Bloco Operatório desta Unidade Local de Saúde (Unidade Hospitalar da Póvoa de Varzim)”, pode ler-se num comunicado emitido pela unidade, que também serve a cidade vizinha de Vila do Conde.

No mesmo texto, a ULS da Póvoa de Varzim/Vila do Conde (ULSPVVC) explicou que “a fragilidade do edifício estava identificada, uma vez que já estavam a decorrer obras de impermeabilização da cobertura”, apontando que o “prazo de conclusão [das obras] está estimado para o final da próxima semana”.

“A vulnerabilidade da infraestrutura decorre de o edifício ser já um imóvel centenário [com quase dois séculos de existência]. Face ao decurso das obras, a atividade programada do bloco operatório já se encontrava condicionada”, acrescentou o comunicado.

A ULSPVVC adiantou que, “por causa das obras e da infiltração decorrente, foram tomadas as devidas medidas no sentido de o mais rapidamente possível reabilitar a área afetada, restabelecendo toda a atividade programada do bloco operatório”.

“O conselho de administração está a acompanhar presencialmente a situação, desde a primeira hora”, concluiu o comunicado.

O hospital serve uma população superior a 150 mil habitantes, dos dois concelhos.

Tanto o polo da Póvoa de Varzim como o de Vila do Conde têm sido alvo de frequentes obras de beneficiação, de forma a debelar as fragilidades dos edifícios, ambos centenários.

