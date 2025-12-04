Infiltração de água deixa bloco operatório do hospital da Póvoa de Varzim inoperacional

Parte do bloco operatório do hospital da Póvoa de Varzim, distrito do Porto, ficou na segunda-feira inoperacional devido a uma infiltração de água decorrente do mau tempo, informou esta quinta-feira, 4 de dezembro, aquela unidade de saúde.“Na noite da passada segunda-feira, 1 de dezembro, uma infiltração de água, decorrente das muito adversas condições climatéricas, deixou inoperacional uma parte do Bloco Operatório desta Unidade Local de Saúde (Unidade Hospitalar da Póvoa de Varzim)”, pode ler-se num comunicado emitido pela unidade, que também serve a cidade vizinha de Vila do Conde.No mesmo texto, a ULS da Póvoa de Varzim/Vila do Conde (ULSPVVC) explicou que “a fragilidade do edifício estava identificada, uma vez que já estavam a decorrer obras de impermeabilização da cobertura”, apontando que o “prazo de conclusão [das obras] está estimado para o final da próxima semana”.“A vulnerabilidade da infraestrutura decorre de o edifício ser já um imóvel centenário [com quase dois séculos de existência]. Face ao decurso das obras, a atividade programada do bloco operatório já se encontrava condicionada”, acrescentou o comunicado.A ULSPVVC adiantou que, “por causa das obras e da infiltração decorrente, foram tomadas as devidas medidas no sentido de o mais rapidamente possível reabilitar a área afetada, restabelecendo toda a atividade programada do bloco operatório”.“O conselho de administração está a acompanhar presencialmente a situação, desde a primeira hora”, concluiu o comunicado.O hospital serve uma população superior a 150 mil habitantes, dos dois concelhos.Tanto o polo da Póvoa de Varzim como o de Vila do Conde têm sido alvo de frequentes obras de beneficiação, de forma a debelar as fragilidades dos edifícios, ambos centenários.